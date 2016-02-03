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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 07:31 BJT

《日本重要政经日程》--2月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月3日(三)

2350 - 每周资本流动数据

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0130 - 标售流动性加强公债

以下公司公布业绩：

0400 - 三井物产

0400 - Fuji Heavy Industries Ltd

0430 - 伊藤忠商事

0600 - 东芝

0600 - 夏普

0600 - 马自达汽车

0600 - 日本国际石油开发帝石

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 许娜)

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