EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存均激增，并创纪录高位

路透纽约2月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油和汽油库存跳增至纪录高位，增幅超过预期。

1月29日止当周，美国原油库存 增加780万桶至5.027亿桶，高于分析师预计的增加480万桶，因进口跳增且炼厂削减产出。

美国原油库存连续第二周创下纪录高位，同时美国墨西哥湾地区的库存上周也升至1990年EIA开始追踪该数据以来的高点。

美国原油日进口量 增加64.7万桶，炼厂原油日加工量 下降2.4万桶，产能利用率 下降0.8个百分点至86.6%。

“我原本并没想到会增加这么多，但对此我也不感到意外，”Tyche Capital的Tariq Zahir表示。

Zahir预计利空趋势将持续。

“我们将很快进入炼厂维修季，”他说。这将提升原油库存。

EIA称，美国原油交割地库欣库存 增加74.7万桶。

库存激增数据最初拖累原油价格下跌，但美国原油期货 跌穿每桶30美元后迅速反弹，周三结算价报每桶32.28美元，大涨2.40美元，或8%。

EIA数据还显示，美国汽油库存 增加590万桶至2.544亿桶，也创下纪录高位，主要由于中西部地区汽油库存升至1995年以来最高。分析师原本预计汽油库存增加170万桶。

数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少77.7万桶，预期为减少110万桶。(完)

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