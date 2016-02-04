《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月4日

路透香港2月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元 =7.7885港元 ) 美国股市周三尾盘攀升并终场收高，道琼工业指数 收涨183.12点，或1.13%，至16,336.66点 ，油价大涨8%提振备受重创的能源类股，金融股也展开反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 98.000 4.26 46527 7.633 5.28 中国铝业 8.150 7.80 58828 2.539 1.97 中国移动 55.260 2.77 269313 86.079 0.38 中国人寿 11.360 0.18 224276 17.695 1.93 中石油 58.900 4.19 34029 4.587 4.74 中石化 55.800 4.57 31210 4.346 3.97 汇丰控股 33.350 -0.60 5310617 51.949 -0.58 中电信 47.180 3.42 11852 3.675 1.79 中国联通 10.850 1.40 220764 8.451 0.72 兖州煤业 3.870 2.38 9785 3.014 1.49 华能国际 33.180 2.53 8202 6.461 0.95 南方航空 28.950 2.44 3755 4.510 0.44 东方航空 22.470 -0.22 8059 3.500 0.29 中芯国际 4.420 0.00 3166 0.689 -0.22 (完) (整理 梁慧仪)