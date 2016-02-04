《中国报摘》--中国证券报2月4日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 头版头条:
--中国国家发改委主任徐绍史表示，2015年中国经济增长6.9%符合预期。经济增速虽然有变化，但仍然运行在合理区间，政策工具箱里面还有好多政策，能够使经济运行在合理区间。
* 其他:
--中国保险资产管理业协会执行副会长曹德云表示，经济环境不景气，2016年保险资金投资压力巨大，更应格外关注风险管理，加快全球化投资的进程，推动行业创新发展。
--长城资产管理公司总裁张晓松透露，公司力争一季度末完成股份公司挂牌，年末完成引入战略投资者工作。今年并将成立三只单项规模达百亿元人民币的专项基金。
--Wind统计显示，目前申万煤炭开采板块39家上市公司中已有35家公司发布了业绩预告，有29家预计净利润同比下降，占比达82.6%，其中13家预计将出现首亏，占比近四成。
--兴业证券 、七匹狼 、美克家居 、新湖中宝 等公司发布回购股份预案，以增强投资者信心。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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