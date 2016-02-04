《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月4日

*工商时报：

--行政与立院首长昨天针对新会期法案进行沟通，双方达成两点共识，有利经济民生法案将优先送审，具有争议性的法案和议案，包括中资入股IC产业案，中嘉案、行政院组织法等，将不会送到立法院或者暂不处理。

--政府扩大消费提振措施可望延长实施时间，国发会新任主委林祖嘉昨天表示，上半年经济情况不乐观，短期货币、财政政策施展空间不大，但先前提出的提振消费措施还有约五成预算额度，将考虑延长实施时间至六月，但金额不加码。

*经济日报：

--行政院昨日敲定，暂缓台湾省水价调整方案，将移交民进党政府决定。4月电价则可望依电价公式调降，至于，因去年国际油价下跌，台电粗估赚到的400多亿台币超额利润该怎么运用，将一并交由3月中召开的电价费率审议会决定。

--防止财力不足的中小型企业投资衍生性金融商品惨赔，导致公司濒临倒闭的事情发生，金管会再出招，正式发函给全体银行，提高法人客户投资衍生性金融商品的总资产门槛，由原本的5,000万台币，拉高一倍到1亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。