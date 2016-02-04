《香港报摘》--经济日报2月4日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 要闻版头条：
--恒指 连跌三日后再失19,000点关口，国指跌至七年低位，市盈率（PE）低见5.8倍，再创历来新低。投资界仍持悲观取态，认为大市短线缺乏利好因素，油价仍动荡，投资者宜审慎，观望恒指18,500关支持。
* 其他：
--高盛认为，港股受三大因素困扰：美息预期趋升、人民币续贬值、本港经济受内地经济拖累，认为目前未到吸纳时机，维持＂减持＂港股建议。
--由九仓 、绿城中国 及中交集团组成的财团，昨以51.35亿元人民币，成功投得北京地王驼房营村地块，每平方米楼面价约5.5万元。
--香港银行续抢港元及人民币定期存款，昨有两家银行加港元息，分别是中银香港 及交银香港，中银上调半年存期年息0.2厘，至0.98厘；为本周以来第五间银行出招。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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