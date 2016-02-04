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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 08:35 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月4日-2月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月4日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议，随后将发布政策声明(1200)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

2月5日(五)

布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决定(1000)。

2月8日(一)

暂无重要经济事件公布。

2月9日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议(1300)。

2月10日(三)

暂无重要经济事件公布。

2月11日(四)

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议(0800)

圣地亚哥--智利央行公布利率决议(2100)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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