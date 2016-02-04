《全球汇市》美元仍承压，原油价格反弹支撑澳元和加元

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1107 1.1103 +0.04 +2.27 1.0860
美元/日圆 117.93 117.88 +0.04 -1.97 120.30
欧元/日圆 130.98 130.85 +0.10 +0.39 130.47
美元/瑞郎 1.0035 1.0040 -0.05 +0.17 1.0018
英镑/美元 1.4594 1.4599 -0.03 -0.98 1.4738
美元/加元 1.3767 1.3779 -0.09 -0.52 1.3839
美元/离岸人民币 6.6123 6.6110 +0.02 +0.67 6.5680
澳元/美元 0.7169 0.7167 +0.03 -1.46 0.7275
新西兰元/美元 0.6664 0.6665 -0.02 -2.36 0.6825
澳元/日圆 84.590 84.460 +0.15 -3.46 87.620
新西兰元/日圆 78.600 78.520 +0.10 -4.12 81.980
英镑/日圆 172.13 172.14 -0.01 -2.87 177.22
澳元/新西兰元 1.0756 1.0744 +0.11 +0.86 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/许娜/陈宗琦；审校 杜明霞)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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