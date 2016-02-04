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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 08:49 BJT

《全球汇市》美元仍承压，原油价格反弹支撑澳元和加元

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1107 1.1103 +0.04 +2.27 1.0860

美元/日圆 117.93 117.88 +0.04 -1.97 120.30

欧元/日圆 130.98 130.85 +0.10 +0.39 130.47

美元/瑞郎 1.0035 1.0040 -0.05 +0.17 1.0018

英镑/美元 1.4594 1.4599 -0.03 -0.98 1.4738

美元/加元 1.3767 1.3779 -0.09 -0.52 1.3839

美元/离岸人民币 6.6123 6.6110 +0.02 +0.67 6.5680

澳元/美元 0.7169 0.7167 +0.03 -1.46 0.7275

新西兰元/美元 0.6664 0.6665 -0.02 -2.36 0.6825

澳元/日圆 84.590 84.460 +0.15 -3.46 87.620

新西兰元/日圆 78.600 78.520 +0.10 -4.12 81.980

英镑/日圆 172.13 172.14 -0.01 -2.87 177.22

澳元/新西兰元 1.0756 1.0744 +0.11 +0.86 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/许娜/陈宗琦；审校 杜明霞)

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