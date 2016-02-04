《香港报摘》--信报2月4日

* 要闻版头条：

--国家发改委主任徐绍史昨天指出，今年内地GDP目标增长介乎6.5%至7%。经济师认为，目标区间上下限基本符合预期，且由具体数值变为范围区间是一种改进，预料有助管理市场预期，也为经济＂调结构＂预留弹性。

* 其他：

--受银联卡严限境外刷卡购买保险每次不得超过5,000美元的消息拖累，友邦 、保诚 及宏利 股价昨日急挫，但有保险公司通知旗下理财顾问指出，若以银联借记卡进行网上付款（eCashier）则不受影响。

--旗下拥有LV、Dior等名牌的全球最大奢侈品龙头LVMH集团 ，其行政总裁Bernard Arnault表示，本港业务持续低迷，但暂时没有计划关店，他认为经济有起跌，香港现时只属＂周期性＂问题，很快会度过低潮。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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