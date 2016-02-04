《香港报摘》--信报2月4日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 要闻版头条：
--国家发改委主任徐绍史昨天指出，今年内地GDP目标增长介乎6.5%至7%。经济师认为，目标区间上下限基本符合预期，且由具体数值变为范围区间是一种改进，预料有助管理市场预期，也为经济＂调结构＂预留弹性。
* 其他：
--受银联卡严限境外刷卡购买保险每次不得超过5,000美元的消息拖累，友邦 、保诚 及宏利 股价昨日急挫，但有保险公司通知旗下理财顾问指出，若以银联借记卡进行网上付款（eCashier）则不受影响。
--旗下拥有LV、Dior等名牌的全球最大奢侈品龙头LVMH集团 ，其行政总裁Bernard Arnault表示，本港业务持续低迷，但暂时没有计划关店，他认为经济有起跌，香港现时只属＂周期性＂问题，很快会度过低潮。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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