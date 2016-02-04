《中国报摘》--其他报纸重要消息2月4日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
**上海证券报**
--上海保险业供给侧改革启幕，主要聚焦于以下项目：长期护理保险制度、医保个人账户结余资金购买商业健康保险、深化大病保险制度、住房反向抵押养老保险试点、个人税优健康保险试点及个人税收递延型养老保险试点、外汇保险等。
--未名医药 称，拟参与由中金前海发展(深圳)基金管理公司等组建的买方团，向科兴生物 提交私有化交易初步要约。
**证券时报**
--今年首月，集合信托计划的平均收益率已跌破8%。业内人士对此并不感到意外，只是没料到会降得这么快。
--中国社会科学院金融所最新报告称，信托市场在经历2014-2015年的震荡调整后，未来一年间延续低速甚至负增长的可能性较大，并面临更大的去杠杆压力。
--广东银监局统计数据显示，去年广东(不含深圳)银行业实现税后利润1,155.30亿元，同比下降12.38%。截至四季末，不良贷款率为1.8%，同比上升0.33个百分点。
**人民日报**
--商务部服贸司负责人表示，2015年中国服务进出口总额7,130亿美元，同比增长14.6%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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