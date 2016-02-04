版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 08:44 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月4日

**上海证券报**

--上海保险业供给侧改革启幕，主要聚焦于以下项目：长期护理保险制度、医保个人账户结余资金购买商业健康保险、深化大病保险制度、住房反向抵押养老保险试点、个人税优健康保险试点及个人税收递延型养老保险试点、外汇保险等。

--未名医药 称，拟参与由中金前海发展(深圳)基金管理公司等组建的买方团，向科兴生物 提交私有化交易初步要约。

**证券时报**

--今年首月，集合信托计划的平均收益率已跌破8%。业内人士对此并不感到意外，只是没料到会降得这么快。

--中国社会科学院金融所最新报告称，信托市场在经历2014-2015年的震荡调整后，未来一年间延续低速甚至负增长的可能性较大，并面临更大的去杠杆压力。

--广东银监局统计数据显示，去年广东(不含深圳)银行业实现税后利润1,155.30亿元，同比下降12.38%。截至四季末，不良贷款率为1.8%，同比上升0.33个百分点。

**人民日报**

--商务部服贸司负责人表示，2015年中国服务进出口总额7,130亿美元，同比增长14.6%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐