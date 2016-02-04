《中国报摘》--其他报纸重要消息2月4日

--未名医药 称，拟参与由中金前海发展(深圳)基金管理公司等组建的买方团，向科兴生物 提交私有化交易初步要约。

--今年首月，集合信托计划的平均收益率已跌破8%。业内人士对此并不感到意外，只是没料到会降得这么快。

--中国社会科学院金融所最新报告称，信托市场在经历2014-2015年的震荡调整后，未来一年间延续低速甚至负增长的可能性较大，并面临更大的去杠杆压力。