更新版 1-日本自卫队进入戒备状态 准备击落任何威胁日本的朝鲜火箭

(本文由路透中文网编译提供)

（新增韩国、美国和中国等各方的反应）

路透首尔/东京2月3日 - 日本周三下令自卫队进入戒备状态，准备击落任何对日本构成威胁的朝鲜火箭。韩国当日早些时候称，朝鲜计划发射卫星其实是发射远程导弹的计划，并警告朝鲜如果这么做将付出“惨痛代价”。

朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射一颗地球观测卫星。

朝鲜曾表示拥有通过发射卫星推进太空项目的主权权利。但美国及其他国家政府担心，此类发射活动是变相地进行导弹试射。

外界担忧，朝鲜在核试验后如此短时间如果进行导弹发射，表明其计划制造可装载于导弹的核弹头，朝鲜届时将有能力打击韩国、日本甚至远至美国西海岸的目标。

“我们应对一切威胁的防御已就绪，但鉴于（朝鲜的）声明，我已下令自卫队的宙斯盾驱逐舰和我们的爱国者PAC-3导弹防御系统进入戒备状态，并下令击落任何弹道导弹威胁，”日本防卫大臣中谷元在新闻发布会上表示。

日本首相安倍晋三称，他将与美国及其他方一道“强烈要求”朝鲜不要进行计划中的导弹试射。

韩国总统府发表声明称，朝方应立即取消发射计划，该计划违反联合国安理会决议。

“（联合国）安理会正讨论针对朝鲜第四次核试验实施制裁，朝鲜此时通报计划发射远程导弹是对国际社会的直接挑战，”韩国总统府声明称。

“我们强烈警告朝鲜，若其进行远程导弹发射计划，将付出惨痛代价，”声明称。

中国外交部发言人陆慷周三在例行记者会上表示，“我们注意到有关报导，我们对此严重关切”。

“当前形势下，我们希望朝方在射星问题上保持克制、慎重行事，不要采取可能导致半岛局势进一步紧张升级的行动。”

朝鲜计划发射卫星的消息引发美国呼吁联合国对朝鲜实施更严厉的制裁。美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，联合国需“迅速向朝鲜发出强硬的信息”。

“我们已经收到了朝鲜将在2月8-25日期间发射‘光明星’地球观测卫星的信息。”联合国机构--国际海事组织的一位发言人通过电邮对路透称。(完)