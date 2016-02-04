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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 08:47 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆从隔夜低位117.06反弹回升

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    * 日本市场人士逢低买进，可能是美元反弹的原因
    * 亚洲盘美元兑日圆迄今在117.88-118.24区间
    * 日经指数疲弱也打压美元
    * 在117.95-118.00有大额11.6亿美元期权到期或牵动走势
    * 另外在117.00有10.6亿美元期权到期，在118.50-55也有22.1亿美
元，将抑制升势
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 郑茵)

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