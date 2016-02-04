《汇市简讯》美元兑日圆从隔夜低位117.06反弹回升

0031GMT * 日本市场人士逢低买进，可能是美元反弹的原因 * 亚洲盘美元兑日圆迄今在117.88-118.24区间 * 日经指数疲弱也打压美元 * 在117.95-118.00有大额11.6亿美元期权到期或牵动走势 * 另外在117.00有10.6亿美元期权到期，在118.50-55也有22.1亿美 元，将抑制升势 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 郑茵)