台湾经济：寒害令农林渔牧业损失逾39亿台币，台南市损失近18亿--农委会

路透台北2月4日 - 台湾农委会周三稍晚表示，1月22日的寒流造成农渔业灾情，总计农林渔牧业产物及民间设施估计损失高达39亿1,409万台币。

农委会统计室表示，在县市受损情形方面，以台南市损失17亿9,471万台币(占46%)最多、高雄市损失8亿7,467万台币(占22%)、嘉义县损失5亿1,536万台币(占13%)、屏东县损失2亿730万台币(占5%)。

台湾12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)