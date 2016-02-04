台湾经济：寒害令农林渔牧业损失逾39亿台币，台南市损失近18亿--农委会

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透台北2月4日 - 台湾农委会周三稍晚表示，1月22日的寒流造成农渔业灾情，总计农林渔牧业产物及民间设施估计损失高达39亿1,409万台币。
农委会统计室表示，在县市受损情形方面，以台南市损失17亿9,471万台币(占46%)最多、高雄市损失8亿7,467万台币(占22%)、嘉义县损失5亿1,536万台币(占13%)、屏东县损失2亿730万台币(占5%)。
主计总处本周五上午将公布1月的消费者物价指数，市场预估较上年同期升0.72%。
台湾12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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