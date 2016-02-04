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货币新闻 | 2016年 2月 4日 星期四 09:03 BJT

国际油市：美国原油续涨，受美元走软和产油国或开会减产的消息提振

“美元疲弱带来一些支撑，不过原油市场主要仍呈震荡格局。美国原油库存增加恐会进一步殃及价格。”澳新银行说道。

1月29日止当周，美国原油库存 增加780万桶至5.027亿桶，高于分析师预计的增加480万桶，因进口跳增且炼厂削减产出。

EIA数据还显示，美国汽油库存 增加590万桶至2.544亿桶，也创下纪录高位，分析师原本预计汽油库存增加170万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 李爽/戴素萍)

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