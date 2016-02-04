国际油市：美国原油续涨，受美元走软和产油国或开会减产的消息提振

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
“美元疲弱带来一些支撑，不过原油市场主要仍呈震荡格局。美国原油库存增加恐会进一步殃及价格。”澳新银行说道。
1月29日止当周，美国原油库存 增加780万桶至5.027亿桶，高于分析师预计的增加480万桶，因进口跳增且炼厂削减产出。
EIA数据还显示，美国汽油库存 增加590万桶至2.544亿桶，也创下纪录高位，分析师原本预计汽油库存增加170万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 李爽/戴素萍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。