《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日

* 明报：

--自离开新地 后，郭炳湘近年积极拓展其＂帝国＂。信置 宣布，与郭炳湘旗下帝国集团合资组成的财团，成功成为海洋公园酒店项目的首选投标者，预计整个项目金额大约30亿港元。

--上周停牌称控股权或有变动的大健康国际 疑似出现大股东抵押股份。据联交所资料显示，中融信托申报上周三(27日)持有大健康71.8%股权，交易或涉及大股东抵押股份。

* 苹果日报：

--昨日市区住宅土地以新界区价钱批出，令业界更看淡明日截标的大埔土地估值。受官司困扰的大埔荔枝山山塘路地皮，由早前预计每尺楼面地价4,000港元调低20%至3,200港元，地价总值降至约37亿港元。

* 东方日报：

--天大石油管材 公布卖盘，一间法国上市公司Vallourec SA以近六成溢价向天大油管提出全购，共涉资约13.64亿港元，且会进行私有化，并建议在股份转让生效日前，向股东派发特别股息。

* 文汇报：

--华虹半导体 截至去年底全年溢利按年上升20.7%，集团总裁兼执行董事王煜表示，今年行业经营环境依旧充满挑战，但有信心可保持温和增长。（完）