《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 明报：
--自离开新地 后，郭炳湘近年积极拓展其＂帝国＂。信置 宣布，与郭炳湘旗下帝国集团合资组成的财团，成功成为海洋公园酒店项目的首选投标者，预计整个项目金额大约30亿港元。
--上周停牌称控股权或有变动的大健康国际 疑似出现大股东抵押股份。据联交所资料显示，中融信托申报上周三(27日)持有大健康71.8%股权，交易或涉及大股东抵押股份。
* 苹果日报：
--昨日市区住宅土地以新界区价钱批出，令业界更看淡明日截标的大埔土地估值。受官司困扰的大埔荔枝山山塘路地皮，由早前预计每尺楼面地价4,000港元调低20%至3,200港元，地价总值降至约37亿港元。
* 东方日报：
--天大石油管材 公布卖盘，一间法国上市公司Vallourec SA以近六成溢价向天大油管提出全购，共涉资约13.64亿港元，且会进行私有化，并建议在股份转让生效日前，向股东派发特别股息。
* 文汇报：
--华虹半导体 截至去年底全年溢利按年上升20.7%，集团总裁兼执行董事王煜表示，今年行业经营环境依旧充满挑战，但有信心可保持温和增长。（完）
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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