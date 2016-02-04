港报社评：经济自由仍可喜，法治受损实堪忧--信报2月4日

美国传统基金会前日公布，香港连续第22年成为全球最自由经济体，总分是88.6分。紧随香港之后的是长期竞争对手新加坡，仍然屈居亚军。对于这项跨世纪历久不衰的桂冠，特区政府当然沾沾自喜地表示欢迎。然而，有两点值得政府官员反躬自省。第一点是美国传统基金会指出，香港的廉洁程度持续下跌，第二点是香港的最大忧虑是法治受损，北京持续侵蚀本港司法及立法会权力。

至于中国内地，经济自由度排名下滑，由上年的139位，降至144位。基金会认为，国家主席习近平上台两年，在调整经济结构方面仍然失败，未能取得明显进展，中国虽然名义上在贸易及投资方面开放，但并没有推行真正的自由化改革，政策继续向既得利益者倾斜，债务上升为中国经济带来更大危机。

为什么香港的廉洁程度持续下跌？这问题的答案路人皆见，前政务司司长许仕仁被控贪污罪名成立，如今还在服刑，前特首曾荫权亦被廉政公署控告两项公职人员行为失当罪，高等法院明年1月3日开审。前廉政专员汤显明卷入酬酢风波，虽然律政司最终由于证据不足而决定不起诉，但此事已再次令香港的廉洁形象蒙上污点。政府高层接二连三丑闻缠身，包括罄竹难书的违规僭建，无异于为这个最自由经济体敲响警钟，若不尽快拨乱反正，世界第一随时不保。

关于香港的最大忧虑是法治受损，北京持续侵蚀本港司法及立法会权力，远的姑且不谈，近来极度困扰人心的是铜锣湾书店五人失踪案。尽管有人透过家书和录像企图说明当事人是＂以自己方式返回内地协助调查＂，但具体细节始终不明不白，甚至连当事人身在何方也茫无头绪。此事已上升到外交层次，英国、瑞典和美国先后表示关注，虽然中国外交部声称外国无权干涉，然而关乎切身利益的香港人有权发问，什么时候才可以查个水落石出？

香港连续第22年膺全球最自由经济体，主要的亮点仅限于经济层面，其他涉及人权等等的自由度又如何？总部位于美国华盛顿的国际性非政府组织自由之家（Freedom House）不久前发表年度报告，指出部分专制国家采用更严苛的管治手段、恐怖袭击加剧以及全球经济下滑等等因素，导致全球自由度降低，连续第十年下跌。报告提及香港和台湾，香港被评为＂部分自由＂，台湾是＂自由＂。评级以第一级为最佳，香港的政治自由被评为第五级，公民自由是第二级，总评分3.5；台湾的政治自由和公民自由分别被评为第一级和第二级，总评分1.5。刚刚举行过一人一票总统大选的台湾，民主化带来的政治自由，把香港远远抛在背后。

根据自由之家的报告，中国大陆的政治自由被评为第七级，公民自由是第六级，总评分6.5，整体而言是＂不自由＂。报告指出，中国政府推行二孩政策等有限改革，但不能抵消其对人权的侵犯。共产党政府加紧追捕维权律师、记者和少数民族的维权人士，并将镇压手段用于包括劳工活动人士、公共衞生倡导者以及维护女性权益人士等新对象，均令中国的自由度维持＂不自由＂。

＂一国两制＂最初的设计意图，一方面是为了香港顺利回归，另一方面是吸引台湾同意统一。可是，莫说＂自由＂的台湾抗拒＂不自由＂的大陆，现在＂部分自由＂的香港亦陷入了忐忑不安的迷思，究竟＂一国两制＂有没有走了样又变了形？铜锣湾书店事件一日未真相大白，大惑不解的迷思只会愈来愈令人纳闷 。 （完）

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