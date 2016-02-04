港报社评：经济不景须利民纾困，社会对预算案有期望--明报2月4日

经济景气低迷，近期由黄金地段商舖以至做街坊生意的商号，各行百业都叫苦连天；本港处于经济下行周期，目前还在早期阶段，生意难做只是刚开始，日后情况有多坏，仍然难以想像。在这种情况下，财政司长曾俊华本月24日发表的下年度财政预算案，各方面都会有较高期望，预算案如何对未来经济景况有较准确估计，然后把资源用于有需要之处，包括协助中小企业、稳定就业和利民纾困措施等，都考验着预算案是否能回应实际需要。

经济有多坏，由统计处最新公布的2015年12月及全年零售货值反映出来。去年，零售货值连跌10个月，而12月跌幅扩大至8.5%，全年跌3.7%。2003年SARS来袭，市面一度宛如死城，不过，当年零售货值跌幅为2.3%，即是去年的跌幅较2003年更惨重。零售货值下跌与旅客来港人数减少，特别是内地高消费旅客减少有直接关系，而内地经济仍在寻底，加上人民币贬值预期，势必减低内地旅客外游意欲；另外，港元因为联系汇率成为强势货币，从购物角度而言，其他国家地区对内地旅客的吸引力更大。因此，预期今年内地旅客恢复来港大举扫货，机会不高。

本港生意难做，其中主要原因是成本高，特别是租金高昂，在内地旅客扫货火红的时日，业界有利可图，可以维持营运，现在处于退潮之时，生意额不再，租金就成为难以承担之重。商舖租约大多为期两年，今年到期的租约，若业主不肯减租，或者减幅不足以让业界有营运空间，相信不少商舖会选择结业；另外，饮食业界已经流传春节过后，将有不少酒楼食肆结业。设若因为租金或其他原因而出现结业潮，会推高失业率，更多人加入失业大军，若持续恶化，最坏情况会影响社会稳定。

经济调整之时，老板和打工仔都不能置身事外，同样受到影响，只是程度或有不同而已。这种经济景况，社会很自然把目光投向政府，期望有政策措施协助业界和市民渡过难关。因此，今年的预算案备受关注。

本财政年度，原本预期有368亿元盈余，不过据税务学会和个别会计师行的估计，盈余将不止此数，而是介乎750亿至955亿元之间，即使以最低的750亿元估计，仍然较预期盈余多约380亿元，加上本港财政储备到去月接近8000亿元，政府有足够财力应对经济下行的影响。储备要用作不时之需，若社会市民有需要的时候，＂财爷＂仍然一毛不拔，于情于理都不合，因此，今年预算案若没有措施应对经济下行，社会或有较大反弹。即使如此，政府仍然不能胡乱派糖甚至派钱。

多年前，曾俊华在预算案给每人派6,000元的举措，偏离审慎理财原则，引来猛烈批评，许多人记忆犹新，今年切勿重蹈覆辙。利民纾困措施既要惠及基层市民，同时不要忘记中产人士；此外，经济不景，政府宜着力给中小企业提供适当协助。中小企雇用大量劳动人口，它们在经济低迷时期，存活能力较低，若捱不住而结业，会有更多人失业，可以说稳住中小企，就是稳住就业人口。经济下行期间，银行对于中小企的借贷会较为保守，以往政府设立的＂中小企贷款保证＂，可以协助中小企融资，让它们维持营运，今次政府有必要作同样承担。

经济下调，政府的财政收支将不会再那么裕如，一般估计，下年度政府在薪俸税、利得税以至印花税收入都会减少，即使仍然有盈余，势将不若最近几年那么多，而随着老年社会到来，劳动人口减少，会影响政府的收入。过去几年的预算案，都有触及老年社会与财政收支的关系，不过点到即止，今年的预算案，期望＂财爷＂坐言起行，筹划以实际措施应对预期将出现的收支失衡问题。

即使在经济不景之际，政府仍然要为长期财政收入筹谋。若现行税收结构不变，未来纳税人税负将日益沉重，政府收支将出现结构性赤字。现在是政府提出讨论扩阔税基的时候，策划增加间接税种，例如商品税等，确保日后有足够资源应付需要。现在开展讨论开征商品税，甚至制订具体征收方案，不等于就要即时执行，方案可＂备而后用＂，待经济景况好转，条件成熟之时才落实。旅游业是本港经济主要支柱之一，若开征商品税，单是从旅客征收的税款，已经十分可观。及早推动此事，就有机会在适当时候推行落实，对本港财政收入和应对老年社会的需要，都有正面积极意义和作用。（完）

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