港报社评：反拉布之战不能输--星岛日报2月4日

立法会拉布与反拉布之争，已经发展成保衞有效管治的攻防战。拉布不但影响高铁等重要基建，多项关乎普罗市民利益的法案和工程都被阻延，更重要是，如果拉布不断持续，政府将难以有效施政，受累的将是全港市民，所以对抗高铁拉布的一仗绝不能输。 立法会今天继续审议《版权（修订）条例草案》，又拉布又流会已经断断续续九个星期；至于196亿元高铁追加拨款申请，星期五将交上财务委员会，泛民议员已经表明，会继续在工务小组委员会审议期间已经展开的拉布，有议员更声称要＂死命抵抗＂。根据近年的经验，当本月财政司司长把涉及《预算案》开支部分的《拨款条例草案》提交立法会，又会成为议员拉布的对象。 几年前，立法会拉布，只是小猫三两的议员不停长篇大论和提交多条修订动议，由于人丁单薄，拉得很吃力，影响有限。随着社会气氛两极化，泛民和建制的对立加剧，拉布已成为全部泛民议员的策略。 回应市民对拉布的不满，立法会议员议事规则委员会进行过检讨，探讨修订规则提升剪布效能的机制，包括参考英美等地议会，可以由议员提出、全体表决停止拉布。不过，修订《议事规则》要进行分组点票，建制派在功能组别点票稳操胜券，但在地区直选组别，泛民则占大多数，委员会直言以目前的情况根本不可能通过，因此，只厘清了主席剪布的空间，例如限制辩论时间等。 但是，泛民议员的拉布招式愈来愈多，除了冗长发言，还滥用会议规程，包括要求点算人数后离开会议厅，博取未达法定出席率而流会，每次开会都提休会动议等。 以往泛民拉布，影响最严重的是《预算案》拨款，导致政府逼近财政悬崖，公务员几乎没有粮出，医院管理局要自掏腰包垫支，直到剪布通过，才化险为夷。泛民因此达到削弱政府管治威信的目的，以最低的政治代价，来牟取最大政治利益，收＂又食又拎＂之效。 泛民削弱政府有效管治，对施政的冲击正不断加大，已直接影响广泛的民生政策，危及整体施政，到这地步，政府必须强力对抗，不可以再输。 不过，泛民拉布也犹如玩火，随时引火上身。高铁或《预算案》拨款若真的泡汤，酿成政治、经济危机和民生灾难，他们就要受到庞大民愤的正面冲击。 如果他们声色俱厉反对高铁拨款，真的希望推倒高铁，便是置香港利益和市民饭碗生计于不顾；如果泛民实际盘算是希望建制派成功剪布，让泛民削弱政府管治，又不必承受庞大的政治代价，则他们的政治诚信又在何方？（完）