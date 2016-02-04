港报社评：积极配合防疫，预防寨卡袭港--文汇报2月4日

为了应对寨卡病毒威胁，当局不仅把寨卡病毒列入法定呈报疾病，还计划实施一系列灭蚊行动及加强口岸及边境的把关工作，审慎从严的防疫态度值得肯定。对香港而言，寨卡病毒由外地传入和二度传播的风险确实不容忽视。尤其是曾到访疫区的市民，更应该特别提高警觉，积极主动配合政府的防疫措施，尽可能减低寨卡病毒在港传播的风险，这既是维护个人健康，同时也是履行市民对于公共卫生的责任和义务。

寨卡病毒在本港的二度传播风险颇高，虽则在南美洲的寨卡疫区，病毒主要由埃及伊蚊传播，但本港常见的白纹伊蚊同样可作为传播病媒。一旦有患者感染了寨卡病毒，七至八成的人士短期内未必出现病征，病毒却仍会残存在血液中，如果再被本地白纹伊蚊叮咬，寨卡病毒便会传播开来。要降低病毒的传播风险，无非是从阻断传染链的各个环节入手。除了政府实施大力灭蚊措施，从源头上减少病媒的产生之外，全体市民更应该提高警觉，积极配合防疫工作。有生育计划的女性如非必要，为求稳妥还应避免前往疫区。至于曾经到访过受影响地区的外游人士，更应该自觉于回港14天内继续使用驱蚊剂，以避免被白纹伊蚊叮咬，从而减少中招几率。此举既是维护市民的个人健康，同时也是一个社会公民主动履行公德义务，扞卫公共卫生安全的应有之举。

寨卡疫情＂爆炸式＂席卷美欧等国家，正是源于当地政府和防疫部门警觉性不足，未能有效控制疫情，香港引以为戒非常必要。在目前尚没有药物可以预防和治疗寨卡热的情况下，只能透过＂宁紧勿松＂的防疫手段，应对可能到来的疫症威胁。目前逐步展开的灭蚊防疫工作仅仅是一个开始，当局还必须制订长期的阶段性抗疫方案，同时对疫情动态保持持续性关注，及时调整应急级别，必要时更须完善出入境口岸的受影响地区游客资料登记工作，做到有备无患。严阵以待，防患于未然，始终是防疫的不二法门。市民与政府一道，同心协力，人人出一分力，守好抵御疫症防线，就能最有效地保障个人生命安全及社会福祉。（完）

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