全球金市：金价守在三个月高位附近，受益于美国升息预期减弱

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，自美国联邦储备理事会(美联储)上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。

这番言论拖累美元隔夜重挫，并强化市场预期，即认为美联储3月不太可能再次加息。

美国供应管理协会(ISM)1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低，说明第一季伊始经济增长进一步走软，也降低了对美国加息的预期。同时另一份数据显示，就业市场仍具韧性。

美元走贬，加之寄望美国3月将维持利率不变，提振金价。其他资产波动性也提升黄金魅力。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量从周二的22,042,391.18盎司升至22,185,844.79盎司，为10月末以来最高。(完)

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