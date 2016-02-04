全球金市：金价守在三个月高位附近，受益于美国升息预期减弱

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，自美国联邦储备理事会(美联储)上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。
这番言论拖累美元隔夜重挫，并强化市场预期，即认为美联储3月不太可能再次加息。
美国供应管理协会(ISM)1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低，说明第一季伊始经济增长进一步走软，也降低了对美国加息的预期。同时另一份数据显示，就业市场仍具韧性。
美元走贬，加之寄望美国3月将维持利率不变，提振金价。其他资产波动性也提升黄金魅力。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量从周二的22,042,391.18盎司升至22,185,844.79盎司，为10月末以来最高。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李爽 审校 许娜/戴素萍)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选