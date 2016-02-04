更新版 1-台湾已公布经济指标--2016/2/4

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 -13.9% -16.9% 2/16 -13.55% 商品进口(y/y) 12月 -15.6% -13.7% 2/16 -13.69% 外销订单(y/y) 12月 -12.3% -6.3% 2/24 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.68% +6.39% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.88% 3.84% 2/25 -- 工业生产指数(y/y) 12月 -6.17% -4.85% r 2/26 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,260.31 4,246.11 2/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.14% +0.53% 2/5 +0.72% 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.28% -0.63% 2/17* -- (Q4概估值 (Q3统计值) (Q4统计值 ) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选