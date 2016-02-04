重发-更新版 1-台湾经济指标预测--2月4日至2月26日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
(重发以删去标题多余符号) 以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,260.31亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 +0.72% +0.14% 数(CPI) * 2月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 2/16 1600 出口 1月 -13.55% -13.9% *2/17 1600 经济成长率 第四季 -0.28% -0.63% (统计值) (概估值) (第三季统计 值) * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 2/24 1600 外销订单 1月 -- -12.3% 年变动率 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +5.68% 2/25 0830 季调失业率 1月 -- 3.88% 2/26 1600 工业生产指数 1月 -- -6.17% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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