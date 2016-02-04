中国债市动态：节前成交趋淡现券收益率略下行，继续关注汇率走势

路透上海2月4日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅波动，长端利率债延续昨日尾盘趋势略有下行，假期临近，成交总体较为清淡。交易员称，昨日委外收紧传闻证伪后债市情绪略有回暖，但谨慎心态仍在，收益率较周初水平仍未收复全部跌幅。

他们并称，美联储升息预期放缓、隔夜美元大跌或缓解人民币贬值压力，但假期前后汇率走向仍有较大不确定性，降准预期未明显升温，债市反应亦不太明显。

上海一银行交易员表示，早间10年国债收益率降约2个bp（基点），政策性金融债收益率跌幅更微，“现在看(现券)的人不是特别多，进入假期模式了成交不多；情绪也说不上很好，只是之前调整太大，现在回来一点。”

剩余期限近10年的国债活跃券150023 最新收益率报价为2.8950%/2.8600%，上日尾盘为2.8800%/2.8700%。

上述交易员认为，目前经济下行压力大、基本面疲弱短期难改，相比节后将出炉的CPI、信贷等数据，汇率波动的不确定性更多，春节后债市亦将较大程度受到人民币汇率走势的影响。

上海另一银行交易员表示，周三隔夜美元大跌或缓解人民币贬值压力，如汇率方面的制约能够解除，降准预期亦将随之升温。但春节前后汇率走势仍有不确定性，市场不敢贸然做多。

因官员最新表态令美联储放缓升息的预期升温，周三隔夜国际美元承压破位下行。人民币兑美元中间价 周二开盘报6.5419，较上个交易日升值0.16%或102点子，刷新近一个月新高。

人民币汇率最近三周都非常稳定，离岸走势亦波澜不惊，但就在距离春节不足一周，离岸人民币在进入2月后突然出现小幅贬值之势。市场人士指出，人民币贬值预期挥之不去，监管层要依靠消耗外储的方式来维稳的做法终究不是长久之计，尤其是境外空头是否会利用春节假期监管空窗期来做空人民币尚悬而未决。

上述交易员并表示，年初降准预期一再延后，预计今年宽松空间逊于去年，债市整体心态谨慎，容易放大风吹草动的影响；预计收益率仍有下行空间，但波动将明显加大，“周二一个利空消息10年国开就上了15个bp，显然大家都很怕，一只脚在门外随时准备逃走。”

中国人民银行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右。货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

中国央行公开市场周四进行共1,500亿元人民币的逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期700亿元，中标利率分别持平于2.40%和2.60%；据此计算，公开市场单日净投放量为700亿元。