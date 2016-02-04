中信期货：中国期指多头信心仍不足

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
本周期指呈现企稳温和回升的态势，但是日K线却呈现阴阳交替的局面，彰显市场分歧较大，反弹走势并不顺畅。周三沪深300、上证50和中证500指数收盘分别下跌0.43%、下跌0.88%、上涨0.42%，对应期指当月合约收盘分别上涨0.01%、下跌0.83%、上涨1.12%。
分析期指多头持仓的变化，IF主力多头从1月15日开始伴随总持仓增加不断增持，形成抵抗局面。虽然主力多头没有改变下跌趋势，但支撑沪指在2,850点到3,000点区间盘整了一周多的时间。在期指破位下行中，多头继续顽强抵抗。期指“三连阴”后出现了止跌，多头功不可没。本周多头连续减仓，虽然有长假前资金回避风险的常态离场因素，但从另一个角度也说明多头信心不足。部分多头选择放弃抵抗，对后期期指反弹高度略显不利。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选