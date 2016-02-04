中信期货：中国期指多头信心仍不足

本周期指呈现企稳温和回升的态势，但是日K线却呈现阴阳交替的局面，彰显市场分歧较大，反弹走势并不顺畅。周三沪深300、上证50和中证500指数收盘分别下跌0.43%、下跌0.88%、上涨0.42%，对应期指当月合约收盘分别上涨0.01%、下跌0.83%、上涨1.12%。

分析期指多头持仓的变化，IF主力多头从1月15日开始伴随总持仓增加不断增持，形成抵抗局面。虽然主力多头没有改变下跌趋势，但支撑沪指在2,850点到3,000点区间盘整了一周多的时间。在期指破位下行中，多头继续顽强抵抗。期指“三连阴”后出现了止跌，多头功不可没。本周多头连续减仓，虽然有长假前资金回避风险的常态离场因素，但从另一个角度也说明多头信心不足。部分多头选择放弃抵抗，对后期期指反弹高度略显不利。(完)