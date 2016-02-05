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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 09:40 BJT

《香港重要政经日程》--2月5日-2月16日

================== 今日重要政经消息=================

2月5日（周五）

-- 公布1月底外汇储备资产数字。

-- 汉港控股 公布第三季业绩。

-- 新华汇富金融 公布中期业绩。

-- 永利地产发展 公布年度业绩。

--10:15 汇源果汁 在中国举行临时股东大会。

--11:00 黄河实业 在香港举行股东特别大会。

--11:00 新城发展 全年业绩发布会。

================== 近期重要政经消息=================

2月8日（周一）

-- 农历年假期。

2月9日（周二）

-- 农历年假期。

2月10日（周三）

-- 农历年假期。

2月11日（周四）

-- 宏利金融 公布全年业绩。

2月15日（周一）　

-- 公布1月底外汇基金境外资产。

-- 东亚银行 公布全年业绩。

* 2月16日（周二）

--10:00 冠捷科技 股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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