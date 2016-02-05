《香港重要政经日程》--2月5日-2月16日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
================== 今日重要政经消息=================
2月5日（周五）
-- 公布1月底外汇储备资产数字。
-- 汉港控股 公布第三季业绩。
-- 新华汇富金融 公布中期业绩。
-- 永利地产发展 公布年度业绩。
--10:15 汇源果汁 在中国举行临时股东大会。
--11:00 黄河实业 在香港举行股东特别大会。
--11:00 新城发展 全年业绩发布会。
================== 近期重要政经消息=================
2月8日（周一）
-- 农历年假期。
2月9日（周二）
-- 农历年假期。
2月10日（周三）
-- 农历年假期。
2月11日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
2月15日（周一）
-- 公布1月底外汇基金境外资产。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
* 2月16日（周二）
--10:00 冠捷科技 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。