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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 09:33 BJT

期货日报：利好有限沪锌价格或冲高回落

以下内容节选自2月4日的《期货日报》：

当前，在春节放假因素影响下，锌加工企业订单量减少，整体开工情况逐渐下滑，锌需求下降，现货贴水扩大，期货库存有继续攀升的空间。沪锌短期或冲高回落，进入宽幅震荡行情。

　　综合各方面因素，我们认为短期锌价虽然反弹，但空头趋势没有发生改变，锌价攀高后仍会回归宽幅震荡格局。在操作上，建议以反弹抛空为主。需要注意的是，本轮锌价反弹是从外盘开始的，呈现内强外弱的格局，若沪伦比值大幅回落，则可适当进行内外盘的正套。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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