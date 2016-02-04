期货日报：利好有限沪锌价格或冲高回落

综合各方面因素，我们认为短期锌价虽然反弹，但空头趋势没有发生改变，锌价攀高后仍会回归宽幅震荡格局。在操作上，建议以反弹抛空为主。需要注意的是，本轮锌价反弹是从外盘开始的，呈现内强外弱的格局，若沪伦比值大幅回落，则可适当进行内外盘的正套。(完)