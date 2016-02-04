期货日报：利好有限沪锌价格或冲高回落

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
当前，在春节放假因素影响下，锌加工企业订单量减少，整体开工情况逐渐下滑，锌需求下降，现货贴水扩大，期货库存有继续攀升的空间。沪锌短期或冲高回落，进入宽幅震荡行情。
综合各方面因素，我们认为短期锌价虽然反弹，但空头趋势没有发生改变，锌价攀高后仍会回归宽幅震荡格局。在操作上，建议以反弹抛空为主。需要注意的是，本轮锌价反弹是从外盘开始的，呈现内强外弱的格局，若沪伦比值大幅回落，则可适当进行内外盘的正套。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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