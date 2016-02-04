徽商期货：需求亮点难觅，大连玉米期价上涨空间有限

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
当前，玉米需求未见实质性好转，养殖市场指标性数据依然处于相对低位运行。并且，春节临近，畜禽多集中出栏，饲料企业采购原料积极性较低。从深加工行业来看，淀粉和酒精企业依旧面临亏损，采购原料积极性较低，对原料价格提振作用有限。 临近春节，玉米深加工产品进入出货阶段。当前，节前备货尚未结束，玉米淀粉走货尚可，部分厂家淀粉货源紧张，从而在一定程度上提振玉米淀粉现货价格。
但不可忽视的是，国内玉米淀粉行业开机率达到80.09%，在一定程度上保证了货源供应，从而将限制玉米淀粉价格上涨空间。而酒精产品方面，因为库存相对偏高，今年终端需求大幅萎缩，价格则保持稳中偏弱态势运行。
综上所述，由于玉米供应趋于宽松，需求恢复较为缓慢，玉米期货价格上涨空间有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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