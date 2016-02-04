瑞达期货：大连铁矿石多头动能加强，突破前期高点压力位在即

以下内容节选自2月4的《期货日报》：

1月18日铁矿石1605合约收出大阳K线，重新突破60日均线，并站稳310元/吨上方，最近沿10日均线震荡上行，多头动能有逐渐加强迹象，突破前期高点压力位在即。

强弱指标RSI有重新向上发散倾向，表明多头力量逐渐加强，但该指标未来两个交易日仍需继续上行，否则就可能出现背离。

操作上，可在327元/吨附近买多，以318元/吨为止损，目标355元/吨。(完)

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