瑞达期货：大连铁矿石多头动能加强，突破前期高点压力位在即

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月4的《期货日报》：
1月18日铁矿石1605合约收出大阳K线，重新突破60日均线，并站稳310元/吨上方，最近沿10日均线震荡上行，多头动能有逐渐加强迹象，突破前期高点压力位在即。
强弱指标RSI有重新向上发散倾向，表明多头力量逐渐加强，但该指标未来两个交易日仍需继续上行，否则就可能出现背离。
操作上，可在327元/吨附近买多，以318元/吨为止损，目标355元/吨。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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