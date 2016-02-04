《全球重要经济事件一览表》--2月4日-2月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月4日(四)

华盛顿--美国财长杰克卢和财政部下属消费者金融保护局局长Richard Cordray参加金融素养和教育委员会的公开会议(1400)。

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席全球经济状况讨论会(1330)。

布鲁塞尔--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西将召开新闻发布会，公布该委员会对欧盟28国的最新经济预估(1000)。

法兰克福--欧洲央行公布月度经济报告(0900)。

纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策讲话(2200)。

伦敦--英国央行宣布利率决定，发布通胀报告和会议记录(1200)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演讲(0800)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch发表讲话(1100)。

苏黎世--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(1200)。

2月5日(五)

惠灵顿--新西兰央行审慎监管主管Toby Fiennes发表讲话(0420)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行组织的活动中发表讲话(1200)。

伦敦--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)出席欧盟银行业管理局(EBA)五周年会议的小组讨论(1130)。

伦敦--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在伦敦政经学院发表演讲(1830)。

悉尼--澳洲央行发表季度货币政策声明(0030)。

2月7日(日)

东京--日本央行公布1月政策会议讨论概要(2200)。

2月8日(一)

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表讲话。

2月9日(二)

洛杉矶--美国旧金山联储、联邦存款保险公司(FDIC)、美国通货监理局(OCC)和Community Development Financial Institutions Fund主办2016年全国机构间社区再投资会议，美国通货监理官Thomas Curry在会议的午宴上发表讲话(2000)，财政部负责金融机构的助理部长Amias Gerety在会议上发表讲话(2330)。

伦敦--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济前景”发表讲话(1000)。

2月10日(三)

洛杉矶--旧金山联储总裁威廉姆斯在一次会议上发表讲话(1830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月11日)。

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词(1500)。

雷克雅未克--冰岛宣布利率决定(0800)。

2月11日(四)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会听证会(2230)。

华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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