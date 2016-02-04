长江期货：供应缩减预期升温，沪铝逐步企稳

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
春节临近，铝市逐渐降温。收储对铝价影响有限，征收工业企业结构调整专项资金将加快落后产能出清速度，缓解供需矛盾。建议投资者保持振荡偏空思维，密切关注产能变化情况。
沪铝主力1604合约价格在10910—10400元/吨之间持续振荡，一方面10900元/吨一线压制作用较强，另一方面成本和减产因素产生较强支撑。沪铝总持仓已有较大回落，随着炒作资金逐渐离场，沪铝未来走势趋于振荡。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选