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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 09:38 BJT

长江期货：供应缩减预期升温，沪铝逐步企稳

以下内容节选自2月4日的《期货日报》：

春节临近，铝市逐渐降温。收储对铝价影响有限，征收工业企业结构调整专项资金将加快落后产能出清速度，缓解供需矛盾。建议投资者保持振荡偏空思维，密切关注产能变化情况。

沪铝主力1604合约价格在10910—10400元/吨之间持续振荡，一方面10900元/吨一线压制作用较强，另一方面成本和减产因素产生较强支撑。沪铝总持仓已有较大回落，随着炒作资金逐渐离场，沪铝未来走势趋于振荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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