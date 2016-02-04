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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 09:36 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元盘初攻上1,205后，转为下跌

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    * 美元兑韩元在1,205上方几无动能，并开始再次走跌
    * 隔夜韩元无本金交割远期外汇(NDF)的过度走势，突显出市场一面
倒
    * 美元/韩元若跌破1,200，将启动警铃；下档的期权保护微弱
    * 市场相当淡静，因即将迎来农历新年假期
    * 若跌至1,190下方，不应大意轻忽    
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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