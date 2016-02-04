《汇市简讯》美元兑韩元盘初攻上1,205后，转为下跌

0121GMT * 美元兑韩元在1,205上方几无动能，并开始再次走跌 * 隔夜韩元无本金交割远期外汇(NDF)的过度走势，突显出市场一面 倒 * 美元/韩元若跌破1,200，将启动警铃；下档的期权保护微弱 * 市场相当淡静，因即将迎来农历新年假期 * 若跌至1,190下方，不应大意轻忽 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)