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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 09:41 BJT

期货日报：现货坚挺郑州动力煤期货继续盘整

以下内容节选自2月4日的《期货日报》：

春节前夕，动力煤期货市场持仓量与成交量连续下降，主力合约价格在320元/吨以上横盘整理，呈现上下两难的局面。动力煤现货市场供需双减，但煤企联合挺价，市场氛围趋向平稳。

　　近期动力煤1701合约与1609合约之间的价差持续扩大至30元/吨左右。一方面，自动力煤期货1701合约交割起，动力煤期货增加挥发分和灰分质量标准，并提高硫分标准至0.6%。市场普遍认为新的交割规则提高了动力煤期货交割品的品质，因此动力煤1701合约自挂牌上市以来一直保持相对偏强的走势。另一方面，动力煤1609合约对应的正是暑假后动力煤消费淡季，而且那时水电仍对火电构成压力，因此成为空头配置的最优选项。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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