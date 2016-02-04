期货日报：现货坚挺郑州动力煤期货继续盘整

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
春节前夕，动力煤期货市场持仓量与成交量连续下降，主力合约价格在320元/吨以上横盘整理，呈现上下两难的局面。动力煤现货市场供需双减，但煤企联合挺价，市场氛围趋向平稳。
近期动力煤1701合约与1609合约之间的价差持续扩大至30元/吨左右。一方面，自动力煤期货1701合约交割起，动力煤期货增加挥发分和灰分质量标准，并提高硫分标准至0.6%。市场普遍认为新的交割规则提高了动力煤期货交割品的品质，因此动力煤1701合约自挂牌上市以来一直保持相对偏强的走势。另一方面，动力煤1609合约对应的正是暑假后动力煤消费淡季，而且那时水电仍对火电构成压力，因此成为空头配置的最优选项。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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