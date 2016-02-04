期货日报：现货坚挺郑州动力煤期货继续盘整

近期动力煤1701合约与1609合约之间的价差持续扩大至30元/吨左右。一方面，自动力煤期货1701合约交割起，动力煤期货增加挥发分和灰分质量标准，并提高硫分标准至0.6%。市场普遍认为新的交割规则提高了动力煤期货交割品的品质，因此动力煤1701合约自挂牌上市以来一直保持相对偏强的走势。另一方面，动力煤1609合约对应的正是暑假后动力煤消费淡季，而且那时水电仍对火电构成压力，因此成为空头配置的最优选项。(完)