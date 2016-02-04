《汇市简讯》澳元兑美元受交叉盘资金流动支撑

0124GMT * 澳元兑美元向昨日高位0.7189靠拢，因交叉盘资金流动带来支撑 * 美元兑人民币急跌亦在盘初交易中支撑澳元兑美元 * 澳元兑日圆有少量买盘，欧元兑澳元有卖盘，MSCI明晟亚太地区( 除日本)指数走扬 * 卖方料在0.7200前出手，若升破该水准，则上看0.7330 * 200日移动均线和12月31日高位均在约0.7330附近。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)