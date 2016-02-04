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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 09:46 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元受交叉盘资金流动支撑

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    * 澳元兑美元向昨日高位0.7189靠拢，因交叉盘资金流动带来支撑
    * 美元兑人民币急跌亦在盘初交易中支撑澳元兑美元
    * 澳元兑日圆有少量买盘，欧元兑澳元有卖盘，MSCI明晟亚太地区(
除日本)指数走扬
    * 卖方料在0.7200前出手，若升破该水准，则上看0.7330
    * 200日移动均线和12月31日高位均在约0.7330附近。
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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