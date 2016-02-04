《路透晚报》--2月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：实施新一轮农村电网改造升级工程，预计投资超7,000亿元--国务院

中国国务院周三召开常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程，以补短板、调结构促稳增长、惠民生，预计工程总投资7,000亿元人民币以上。

--中国经济：今年GDP增速可能约6.5%，货币政策空间较小--央行研究局

中国人民银行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右。货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

--中国政策：继续对公共租赁住房建设和运营给予税收优惠--财政部

中国财政部周四发布通知，决定继续对公共租赁住房建设和运营给予税收优惠，对公共租赁住房建设期间用地及公共租赁住房建成后占地免征城镇土地使用税。本通知执行期限为2016年1月1日至2018年12月31日。

--中美关系：美国财长杰克卢促请中国明确沟通其汇率政策

美国财政部周三表示，财长杰克卢向中国重申，中国以有序和透明的方式转变为由市场决定人民币汇率的重要性。

--台湾数据：第四季经济成长率提前至2月17日公布，因立院开议

台湾主计总处周四表示，因立法院开议时间提前至2月19日(周五)，2015年第四季国内生产总值(GDP)统计值、第三季修正值以及2016年经济成长率预测说明会提前至2月17日(三)下午四时公布。

--香港房地产：去年12月住宅楼价指数跌至11个月低位，全年升幅七年最少

香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，2015年12月全港私人住宅楼价按月跌2.8%，创11个月低位；2015年全年楼价升幅收窄至2.5%，为2009年以来升幅最少的一年。

【金融】

--《市场热谈》中国监管层调研银行委外业务，供需矛盾将左右委外业务发展

中国今年力推去杠杆，令同时需应对资产荒的银行业压力倍增。监管层日前对银行委外投资等业务进行调研，凸显其加强前瞻性引导，以防范风险和平稳市场的意图。接近中国央行的消息人士透露，央行本周曾召集部分银行对委外投资等业务的相关情况进行摸底调研。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿元逆回购，单日净投放700亿--业内人士

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行共1,500亿元人民币的逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期700亿元；据此计算，公开市场单日净投放量为700亿元。

--中国债市动态：节前成交趋淡现券收益率略下行，继续关注汇率走势

中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅波动，长端利率债延续昨日尾盘趋势略有下行，假期临近，成交总体较为清淡。交易员称，昨日委外收紧传闻证伪后债市情绪略有回暖，但谨慎心态仍在，收益率较周初水平仍未收复全部跌幅。

--中国货币市场：逆回购持续投放回购利率稳定，春节前流动性料无忧

中国央行公开市场周四仍维持千亿元以上的逆回购操作规模，持续投放下银行间市场资金面依旧充裕，回购利率亦基本稳定；虽然跨春节资金价格尚无很明显的回落，但央行呵护下短期资金预期乐观，节前流动性料无忧。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌成交明显放量，美元指数下跌缓解贬值压力

人民币兑美元即期周四早盘小跌，整体波幅仍不大，中间价则因隔夜国际美元大跌而调升逾百点，创近一个月新高。交易员称，美国经济趋弱加息预期降温小幅缓解人民币贬值预期，然国际资本短期仍倾向流出，监管层是否放开波动还需观察。

--人民币汇率：G20会议临近之际，人民币空头押注增加

20国集团(G20)财经首脑本月26-27日将在上海开会，在外汇交易员权衡中国在此前后有多大可能实施人民币汇率法定贬值的同时，本周衍生品市场新增数以十亿计美元的人民币空头押注。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收涨1.5%，隔夜美元大幅下跌缓和市场情绪

中国股市沪综指周四反弹收涨1.5%。分析师指出，隔夜美元大幅下跌，包括此前美联储加息预期有所减弱，对中国资本外流压力和人民币资产的冲击有所缓解，大盘借机反弹，个股普涨。

--企业并购：长和承诺3与O2英国合并后，未来五年将投资50亿英镑且不加价

由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业集团周四表示，就集团建议收购英国电讯商O2英国并与旗下3英国合并作出承诺，包括在未来五年，＂3+O2＂将在英国的电讯业务投资50亿英镑，且在合并后五年内绝不提高语音、短讯或数据传输价格。

--《焦点》消息人士称鸿海将获得投资夏普的优先谈判权