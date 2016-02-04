芝加哥期市：大豆从上日下滑1%的跌势中反弹，但仍面临压力

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
近月小麦合约 持平，报每蒲式耳4.80美元，周三收升1%。
玉米和大豆合约承压，因天气预报称阿根廷或迎来及时雨。
民间分析机构Informa Economics周三提高2015/16年度阿根廷玉米和大豆产量预估。
全球供应充裕令小麦价格承压。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 480.00 0.00 +0.00% +1.00% 473.07 58
CBOT玉米 372.25 1.25 +0.34% -0.07% 363.32 61
CBOT大豆 880.25 3.50 +0.40% -0.68% 873.61 49
CBOT稻米 $11.15 $0.02 +0.13% -0.22% $11.32 55
美国原油 $32.66 $0.38 +1.18% +9.30% $33.01 54
汇率
欧元/美元 $1.109 -$0.002 -0.14% +1.58%
美元/澳元 0.717 0.001 +0.08% +1.92%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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