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货币新闻 | 2016年 2月 4日 星期四 10:19 BJT

芝加哥期市：大豆从上日下滑1%的跌势中反弹，但仍面临压力

近月小麦合约 持平，报每蒲式耳4.80美元，周三收升1%。

玉米和大豆合约承压，因天气预报称阿根廷或迎来及时雨。

民间分析机构Informa Economics周三提高2015/16年度阿根廷玉米和大豆产量预估。

全球供应充裕令小麦价格承压。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 480.00 0.00 +0.00% +1.00% 473.07 58

CBOT玉米 372.25 1.25 +0.34% -0.07% 363.32 61

CBOT大豆 880.25 3.50 +0.40% -0.68% 873.61 49

CBOT稻米 $11.15 $0.02 +0.13% -0.22% $11.32 55

美国原油 $32.66 $0.38 +1.18% +9.30% $33.01 54

汇率

欧元/美元 $1.109 -$0.002 -0.14% +1.58%

美元/澳元 0.717 0.001 +0.08% +1.92%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉)

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