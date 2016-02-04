日本股市：日圆走强打压日股创一周新低，企业下调财测打击人气

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
日经指数在早盘一度低见16,941.88点，为1月28日来最低水平。
交易商表示，投资者已将上周五日本央行意外宣布实施负利率的影响抛诸脑后，重新聚焦于对全球成长前景的担忧。
丰田汽车 下挫2.2%，日产(Nissan)汽车 跌1.8%。
多家日本企业调降全年预估，令投资者感到不安。
“对中国曝险庞大的制造商可能还有一段苦日子要过，” Amundi Japan市场与投资信息部门主管Masaru Hamasaki表示，他并称今年投资者料将关注防御型类股。
东证股价指数 下跌0.7%至1,397.27点，JPX-日经400指数 跌0.6%报12,608.88点。(完)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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