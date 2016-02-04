版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 10:24 BJT

日本股市：日圆走强打压日股创一周新低，企业下调财测打击人气

日经指数在早盘一度低见16,941.88点，为1月28日来最低水平。

交易商表示，投资者已将上周五日本央行意外宣布实施负利率的影响抛诸脑后，重新聚焦于对全球成长前景的担忧。

丰田汽车 下挫2.2%，日产(Nissan)汽车 跌1.8%。

多家日本企业调降全年预估，令投资者感到不安。

“对中国曝险庞大的制造商可能还有一段苦日子要过，” Amundi Japan市场与投资信息部门主管Masaru Hamasaki表示，他并称今年投资者料将关注防御型类股。

东证股价指数 下跌0.7%至1,397.27点，JPX-日经400指数 跌0.6%报12,608.88点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐