韩国金融市场：韩元有望创下近四个月最大百分比涨幅，韩股上涨

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
“美联储推迟升息或至少放慢升息步伐的可能性，提振韩元兑美元走势，”韩亚期货外汇分析师Jung Kyung-parl表示。
韩国股市周四早盘上扬，得益于油价反弹。综合股价指数(KOSPI) 上涨0.9%报1,907.82点。涨跌股之比约为5:3。
石油精炼类股支撑大盘走势，SK Innovation 跳升6.8%，S-Oil 大涨2.9%。
三星重工业 和现代重工 分别劲升4.1%和4.3%。
与此同时，连锁便利店运营商GS Retail 重挫13.2%，因公司第四季营业利润疲弱。
外资今日料买超韩股，中午前买超441亿韩元(3,670万美元)股票。
三年期韩国公债3月合约 下滑0.06点，报110.12。
0207GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,202.7 1,219.3
日圆/韩元 10.1812/908 10.1755
韩国公债期货 * 110.12 110.18
韩国综合股价指数 1,907.82 1,890.67
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李春喜/徐文焰；审校 郑茵/孙茉莉)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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