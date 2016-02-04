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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 10:44 BJT

韩国金融市场：韩元有望创下近四个月最大百分比涨幅，韩股上涨

“美联储推迟升息或至少放慢升息步伐的可能性，提振韩元兑美元走势，”韩亚期货外汇分析师Jung Kyung-parl表示。

韩国股市周四早盘上扬，得益于油价反弹。综合股价指数(KOSPI) 上涨0.9%报1,907.82点。涨跌股之比约为5:3。

石油精炼类股支撑大盘走势，SK Innovation 跳升6.8%，S-Oil 大涨2.9%。

三星重工业 和现代重工 分别劲升4.1%和4.3%。

与此同时，连锁便利店运营商GS Retail 重挫13.2%，因公司第四季营业利润疲弱。

外资今日料买超韩股，中午前买超441亿韩元(3,670万美元)股票。

三年期韩国公债3月合约 下滑0.06点，报110.12。

0207GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,202.7 1,219.3

日圆/韩元 10.1812/908 10.1755

韩国公债期货 * 110.12 110.18

韩国综合股价指数 1,907.82 1,890.67

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李春喜/徐文焰；审校 郑茵/孙茉莉)

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