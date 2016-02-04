中国新债：国开行2月16日将发行至多260亿元四期债，期限一、三、五和七年

路透上海2月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于2月16日招标发行四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。

上述四期债中，五年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年为今年第四期 的增发债，票面利率2.29%；三年和七年为2015年23期 和21期 的增发债，票面利率为2.98%和3.59%。