中国新债：国开行2月16日将发行至多260亿元四期债，期限一、三、五和七年

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透上海2月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于2月16日招标发行四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。
上述四期债中，五年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年为今年第四期 的增发债，票面利率2.29%；三年和七年为2015年23期 和21期 的增发债，票面利率为2.98%和3.59%。
具体发行条款如下：
2016年第四期增发债、2015年第23/21期增发债、2016年第六期新发债
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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：2月16日9:30-10:30；7年：2月16日9:30-11:20
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 2/18
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4
5年：2/18；7年：2015/10/22
分销期 2/17-2/18
上市日 2/22
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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