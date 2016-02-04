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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 10:40 BJT

中国新债：国开行2月16日将发行至多260亿元四期债，期限一、三、五和七年

路透上海2月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于2月16日招标发行四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。

上述四期债中，五年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年为今年第四期 的增发债，票面利率2.29%；三年和七年为2015年23期 和21期 的增发债，票面利率为2.98%和3.59%。

具体发行条款如下：

2016年第四期增发债、2015年第23/21期增发债、2016年第六期新发债

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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：2月16日9:30-10:30；7年：2月16日9:30-11:20

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 2/18

起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4

5年：2/18；7年：2015/10/22

分销期 2/17-2/18

上市日 2/22

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%

----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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