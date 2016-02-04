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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 10:51 BJT

澳新汇市：澳新货币接近一个月高点，因美联储不确定性打击美元

多数涨幅都归因于，对美联储今年可能选择不升息的臆测打压美元全线下跌。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，自美国联邦储备理事会(美联储)上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。

油价跳涨8%，铁矿石价格涨2%，也支撑商品货币。铁矿石是澳洲主要出口商品。

澳元兑日圆 也扳回一些失地，报84.75日圆，脱离周三低点83.17日圆，周线仍跌1.1%。

澳洲央行可能不乐见澳元上涨，因其一直希望澳元贬值以刺激经济。

澳洲央行周五将公布季度货币政策声明，料维持必要时进一步降息的可能性。

新西兰元兑美元 持坚，报0.6675，距离一个月高点约0.67不远。新西兰元周三大涨2.3%，为去年3月以来最大单日百分比涨幅。(完)

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