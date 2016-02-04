澳新汇市：澳新货币接近一个月高点，因美联储不确定性打击美元

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
多数涨幅都归因于，对美联储今年可能选择不升息的臆测打压美元全线下跌。
美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，自美国联邦储备理事会(美联储)上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。
油价跳涨8%，铁矿石价格涨2%，也支撑商品货币。铁矿石是澳洲主要出口商品。
澳元兑日圆 也扳回一些失地，报84.75日圆，脱离周三低点83.17日圆，周线仍跌1.1%。
澳洲央行可能不乐见澳元上涨，因其一直希望澳元贬值以刺激经济。
澳洲央行周五将公布季度货币政策声明，料维持必要时进一步降息的可能性。
新西兰元兑美元 持坚，报0.6675，距离一个月高点约0.67不远。新西兰元周三大涨2.3%，为去年3月以来最大单日百分比涨幅。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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