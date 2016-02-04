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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 10:42 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元进入淡静的盘整模式

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* 欧元兑美元在1.1120之前有不错的卖兴

* 在纽约盘大幅走升后，市场对积极买进持谨慎态度

* 欧洲央行总裁德拉吉今日稍后将发表演说，可能试图唱衰欧元

* 德国DAX指数可能劲升，这可能打压欧元兑美元

* 买方料1.1040/60之间出手，该水准为前次阻力位

(完)

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