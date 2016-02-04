台湾汇市：台币早盘实质汇价明显走升，因国际美元走弱及外资汇入

路透台北2月4日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价明显走升。交易员指出，在国际美元走弱、韩元劲升，及外资美元停损卖压大举出笼带动下，台币止贬走升，但随即吸引进口商买盘涌入，削弱台币升势。

他们指出，因美国联邦储备理事会(FED)一位官员称，FED未来可能放缓升息步伐冲击国际美元走势；在美元走弱、人民币回稳带动下，今天台币一改近日贬值走势出现强劲反弹。

〞最近每天都不一样，没想到今天台币又升成这样，整个市场大翻转。〞一位大型商银交易员说。

他们表示，受到FED官员谈话影向，美元指数挫低，今天韩元明显走升，台币随国际市场起舞，早盘一度升破33.400。

一位大型商银交易员指出，早盘外资持续汇入，但台股今天已经封关，料外资动作不会太大，且随台币走升，进口商逢低抢进美元，削弱台币升值力道。

美元兑日圆和欧元周四维持疲态，隔夜市场重挫，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)一位官员的表态降低了外界对美联储未来升息步伐的预期。

台币早盘实质交易区间落在33.359-33.428；上日在33.410-33.600。

本地时间10:42，韩元兑美元 报1,203.4，上日收在1,219.3。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为预期升值的折价；目前一个月美元/台币远汇 报33.345/33.395，上日收在33.325。

交易员预测今日主要实质交易区间：33.350-33.450

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