《国际主要央行公开市场操作一览》--2月4日

路透上海2月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年1月27日维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

欧洲央行2015年12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。今年1月21日维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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2/3 隔夜逆回购 -624.61 0.25%

2/2 隔夜逆回购 -801.27 0.25%

2/1 隔夜逆回购 -767.90 0.25%

1/29 三天逆回购 -1,145.73 0.25%

1/28 隔夜逆回购 -632.51 0.25%

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯暗示，考虑到全球经济增长疲弱、美元走强以及油价意外持续挫跌等不利因素，美联储很可能需要在更长时间内维持较低的利率水平。

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/3 七天期反向交易 0.9亿美元 0.88%(固定利率)

2/2 七天期反向交易 612.272 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--德国央行总裁魏德曼表示，今年欧元区通胀可能低于预期，甚至物价春季可能会下跌，但他暗示欧洲央行无需立即采取行动。这是目前为止对物价下跌发出的最为清晰的警告。

--欧洲央行总裁德拉吉称准备在3月初检讨及重新考虑货币政策立场，货币政策措施可能对金融体系有意外的副作用。德拉吉称单靠货币政策，经济复苏无法持续，并警告经济复苏面临风险。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 253,830

上周三 258,740

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当期变化 -4,910

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行加大刺激政策的力度，除了维持大规模的资产购买计划，还宣布将对金融机构存放在央行的资金实施负利率。这让金融市场大呼意外，投资者本来预期央行不会有行动或仅是小幅扩大资产购买规模。

--日本央行发布的12月会议记录显示，央行官员在会上讨论了针对大规模刺激计划推出补充举措的可行性；不过他们一致认为，整体价格趋势正稳步改善。一些委员表示，微调日本央行量化和质化宽松政策(QQE)将可让央行在必要时迅速放宽政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行4,810亿台币定存单，与当日到期金额4,800亿台币相较，存单发行余额增加10亿台币。

--台湾央行周二表示，共发行1,981.80亿台币定存单。与当日到期金额1,936.50亿台币相较，存单发行余额增加45.3亿台币。

--台湾央行周一表示，共发行7,104.8亿台币定存单。与当日到期金额7,797.8亿台币相较，存单发行余额减693亿台币。 (完)