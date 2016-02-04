《全球汇市》美元因美国升息前景转淡而承压，静待更多联储官员发声

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1087 1.1103 -0.14 +2.09 1.0860
美元/日圆 117.95 117.88 +0.06 -1.95 120.30
欧元/日圆 130.78 130.85 -0.05 +0.24 130.47
美元/瑞郎 1.0048 1.0040 +0.08 +0.30 1.0018
英镑/美元 1.4583 1.4599 -0.11 -1.05 1.4738
美元/加元 1.3746 1.3779 -0.24 -0.67 1.3839
美元/离岸人民币 6.6156 6.6110 +0.07 +0.72 6.5680
澳元/美元 0.7181 0.7167 +0.20 -1.29 0.7275
新西兰元/美元 0.6672 0.6665 +0.11 -2.24 0.6825
澳元/日圆 84.730 84.460 +0.32 -3.30 87.620
新西兰元/日圆 78.710 78.520 +0.24 -3.99 81.980
英镑/日圆 172.03 172.14 -0.06 -2.93 177.22
澳元/新西兰元 1.0758 1.0744 +0.13 +0.88 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/陈宗琦/杜明霞/于春红; 审校 张涛/蔡美珍/戴素萍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。