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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 11:39 BJT

《全球汇市》美元因美国升息前景转淡而承压，静待更多联储官员发声

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1087 1.1103 -0.14 +2.09 1.0860

美元/日圆 117.95 117.88 +0.06 -1.95 120.30

欧元/日圆 130.78 130.85 -0.05 +0.24 130.47

美元/瑞郎 1.0048 1.0040 +0.08 +0.30 1.0018

英镑/美元 1.4583 1.4599 -0.11 -1.05 1.4738

美元/加元 1.3746 1.3779 -0.24 -0.67 1.3839

美元/离岸人民币 6.6156 6.6110 +0.07 +0.72 6.5680

澳元/美元 0.7181 0.7167 +0.20 -1.29 0.7275

新西兰元/美元 0.6672 0.6665 +0.11 -2.24 0.6825

澳元/日圆 84.730 84.460 +0.32 -3.30 87.620

新西兰元/日圆 78.710 78.520 +0.24 -3.99 81.980

英镑/日圆 172.03 172.14 -0.06 -2.93 177.22

澳元/新西兰元 1.0758 1.0744 +0.13 +0.88 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/陈宗琦/杜明霞/于春红; 审校 张涛/蔡美珍/戴素萍)

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