中国货币市场：逆回购持续投放回购利率稳定，春节前流动性料无忧

路透上海2月4日 - 中国央行公开市场周四仍维持千亿元以上的逆回购操作规模，持续投放下银行间市场资金面依旧充裕，回购利率亦基本稳定；虽然跨春节资金价格尚无很明显的回落，但央行呵护下短期资金预期乐观，节前流动性料无忧。

“宽松，钱肯定是够的，现在主要担心最后两天临时要借，很多人都走（休假）了，找人有点费劲。”一银行交易员称。

她亦表示，从近两日央行公开市场操作看，对申报的需求也是尽量给予满足，节前资金应无问题，“我们这两天还是报了一些（逆回购），现在市场上出七天的少，14天价格又高，还不如公开市场拿一些。”

截至今日，央行公开市场本周每个工作日都进行了逆回购操作，周一至周四操作量分别为100亿元、1,000亿元、1,000亿元和1,500亿元；据此计算，公开市场本周前四日净投放量为2,000亿元，而周五和周六（6日）还有可能进行逆回购操作。

上海一券商交易员谈到，春节前资金面大局已定，不过节后三周有逾1万亿的逆回购陆续到期，届时现金回流能否及时抵消其影响尚待观察。

不过上述的银行交易员认为，今年央行特意提高了春节前后公开市场的操作频次，其目的之一也是为了抚平节后的资金波动，“这次安排的比较妥善，也是考虑到（平滑节后资金面）这个因素。”

中国人民银行上周四公告，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9638 1.9591 +0.47

七天 2.4046 2.4125 -0.79

14天 2.9118 2.9523 -4.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.0000 1.9450 +805.50

七天 1.9600 3.2100 -125.00

14天 1.5200 2.0200 -50.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.9700 +1.00

七天 2.4400 2.3900 +5.00

14天 3.0000 3.1000 -10.00

Shibor

其中:隔夜 1.9830 1.9830 +0.00

七天 2.4550 2.4530 +0.20

三个月 3.0610 3.0710 -1.00