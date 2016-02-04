中国汇市：人民币早盘小跌成交明显放量，美元指数下跌缓解贬值压力

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 人民币早盘延续高开低走
* 因国际美元下跌中间价调升逾百点，创近一个月新高
* 美联储加息预期减弱缓解贬值压力
* 节前主动结汇盘不少，成交明显放量
* 节后会否放开波动有待观察，但不确定性上升
路透上海2月4日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小跌，整体波幅仍不大，中间价则因隔夜国际美元 大跌而调升逾百点，创近一个月新高。交易员称，美国经济趋弱加息预期降温小幅缓解人民币贬值预期，然国际资本短期仍倾向流出，监管层是否放开波动还需观察。
他们并表示，今日早盘主动结汇盘不少，成交量亦继续放大；虽市场对节前人民币持稳看法一致，而人民币期权隐含波动率 仍显示人民币走势的不确定性上升；离岸CNH 今日回吐部分隔夜涨幅，与在岸价差则仍有350点子水平。
“节前继续稳定吧，春节以后就看央行和国际做空资本怎么博弈了，大家普遍预期节后会放开波动，当然美元下跌还是有助于缓解贬值预期。”一外资行交易员称。
中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5779元，上日收报6.5764元。今日人民币兑美元中间价 报6.5419元，上日中间价为6.5521元。人民币兑美元即期成交额 为135.77亿美元，上日半日为76亿美元。
境内美元/人民币一月期平价期权隐含波动率 双边报价为3.550/4.650，创下逾两周新高。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四走势仍低迷，此前在海外市场大跌；纽约联储总裁杜德利隔夜表示，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。杜德利表态降低了外界对美联储未来升息步伐的预期。
一券商分析人士认为，本轮美元调整或预示着反转，人民币贬值压力正在减弱。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8898元, 上日尾盘为6.887元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6136元, 上一交易日尾盘报6.6134元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5778；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选