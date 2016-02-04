中国汇市：人民币早盘小跌成交明显放量，美元指数下跌缓解贬值压力

* 人民币早盘延续高开低走

* 因国际美元下跌中间价调升逾百点，创近一个月新高

* 美联储加息预期减弱缓解贬值压力

* 节前主动结汇盘不少，成交明显放量

* 节后会否放开波动有待观察，但不确定性上升

路透上海2月4日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小跌，整体波幅仍不大，中间价则因隔夜国际美元 大跌而调升逾百点，创近一个月新高。交易员称，美国经济趋弱加息预期降温小幅缓解人民币贬值预期，然国际资本短期仍倾向流出，监管层是否放开波动还需观察。

他们并表示，今日早盘主动结汇盘不少，成交量亦继续放大；虽市场对节前人民币持稳看法一致，而人民币期权隐含波动率 仍显示人民币走势的不确定性上升；离岸CNH 今日回吐部分隔夜涨幅，与在岸价差则仍有350点子水平。

“节前继续稳定吧，春节以后就看央行和国际做空资本怎么博弈了，大家普遍预期节后会放开波动，当然美元下跌还是有助于缓解贬值预期。”一外资行交易员称。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5779元，上日收报6.5764元。今日人民币兑美元中间价 报6.5419元，上日中间价为6.5521元。人民币兑美元即期成交额 为135.77亿美元，上日半日为76亿美元。

境内美元/人民币一月期平价期权隐含波动率 双边报价为3.550/4.650，创下逾两周新高。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四走势仍低迷，此前在海外市场大跌；纽约联储总裁杜德利隔夜表示，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。杜德利表态降低了外界对美联储未来升息步伐的预期。

一券商分析人士认为，本轮美元调整或预示着反转，人民币贬值压力正在减弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8898元, 上日尾盘为6.887元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6136元, 上一交易日尾盘报6.6134元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5778；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。