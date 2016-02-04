路透基点：四家银行签署用于支持海航集团收购Swissport的贷款

路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行已经签署了等值9.5亿美元的有追索权贷款，用于支持海航集团以27亿瑞郎(26.5亿美元)收购航空货运处理公司--瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)。

中国工商银行为牵头行、簿记行和承销行，这笔贷款于1月底签署。其他三家参贷银行分别是中国农业银行、中国银行和中国交通银行。

一位消息人士稍早表示，总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率若不高于5倍，则综合收益将介于250-290基点。

海航集团和大新华航空为担保人，借款人与瑞士国际空港的收购方是同一法人实体。

瑞士国际空港服务有限公司为机场地面服务及货运服务公司，在48个国家皆有业务，一年合并营收30亿瑞郎，处理的货运量达410万吨。海航集团则跨足航空、工业、金融、旅游及物流事业。(完)