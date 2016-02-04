路透基点：四家银行签署用于支持海航集团收购Swissport的贷款

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行已经签署了等值9.5亿美元的有追索权贷款，用于支持海航集团以27亿瑞郎(26.5亿美元)收购航空货运处理公司--瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)。
中国工商银行为牵头行、簿记行和承销行，这笔贷款于1月底签署。其他三家参贷银行分别是中国农业银行、中国银行和中国交通银行。
一位消息人士稍早表示，总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率若不高于5倍，则综合收益将介于250-290基点。
海航集团和大新华航空为担保人，借款人与瑞士国际空港的收购方是同一法人实体。
瑞士国际空港服务有限公司为机场地面服务及货运服务公司，在48个国家皆有业务，一年合并营收30亿瑞郎，处理的货运量达410万吨。海航集团则跨足航空、工业、金融、旅游及物流事业。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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