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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 12:18 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元亚洲盘守住隔夜的强劲升幅

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    * 澳元兑美元周四开盘报0.7166，亚洲盘在0.7153-91交投；最新报0
.7183
    * 周三收升1.8%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席杜德
利唱衰美元
    * 美元在纽约盘全面遭到抛售，亚洲盘走势迟疑；焦点在农历新年的
准备
    * 澳元兑美元今日在前次阻力位0.7150之前找到支撑位
    * 自0.7153以来走势震荡，欧洲盘初可能见到站上0.7200
    * 上档目标位为0.7330，此处为200日移动均线和12月31日高位    
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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