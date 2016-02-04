《汇市简讯》澳元兑美元亚洲盘守住隔夜的强劲升幅

0404GMT * 澳元兑美元周四开盘报0.7166，亚洲盘在0.7153-91交投；最新报0 .7183 * 周三收升1.8%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席杜德 利唱衰美元 * 美元在纽约盘全面遭到抛售，亚洲盘走势迟疑；焦点在农历新年的 准备 * 澳元兑美元今日在前次阻力位0.7150之前找到支撑位 * 自0.7153以来走势震荡，欧洲盘初可能见到站上0.7200 * 上档目标位为0.7330，此处为200日移动均线和12月31日高位 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)