美国与加拿大经济指标预测--2月5日-2月17日****

投行观点：Fastenal目标价从41美元上调至49，评级为中性--瑞信
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月1日当周
2月5日(五)
1330 美国非农就业岗位(万人) 1月 增加19.0 增加29.2
民间就业岗位(万人) 增加18.3 增加27.5
制造业就业岗位(万人) 减少0.2 增加0.8
政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.7
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.3% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差430 逆差424
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 1月 增加0.55 增加2.28
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.9% 65.9%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差22 逆差19.9
出口(亿加元) 433 432.5
进口(亿加元) 456 452.4
1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 1月 -- 42.5
经季节调整PMI 50.0 49.9
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加160 增加139.5
2月8日当周
2月8日(一)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 -- 17.3
1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -- -19.6%
1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.3
2月9日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 95.2
1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 12月 -- 543.1
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 12月 -0.2% -0.3%
趸售销售(较前月) -- -1.0%
2月10日(三)
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 54.3
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 47.2
1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 赤字140
2月11日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 12月 -- +0.2%
2月12日(五)
1330 美国进口物价(较前月) 1月 -1.2% -1.2%
出口物价(较前月) -0.6% -1.1%
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.1%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 93.0 92.0
现况指数 -- 106.4
预期指数 -- 82.7
1500 美国企业库存(较前月) 12月 持平 -0.2%
2月15日当周
2月15日(一)
暂无重要经济数据公布
2月16日(二)
1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.0%
1330 美国纽约联储制造业指数 2月 -- 负19.37
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 -- 60
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 12月 -- 净流出32
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入384
2月17日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 -- 114.9
建筑许可年率(万户) -- 120.4
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -- -1.0%
(较前月) -- -0.2%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.1%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.2%
1415 美国工业生产(较前月) 1月 -- -0.4%
产能利用率 -- 76.5%
制造业产出(较前月) -- -0.1%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
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