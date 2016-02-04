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市场报道 | 2016年 2月 5日 星期五 07:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月5日-2月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月1日当周

2月5日(五)

1330 美国非农就业岗位(万人) 1月 增加19.0 增加29.2

民间就业岗位(万人) 增加18.3 增加27.5

制造业就业岗位(万人) 减少0.2 增加0.8

政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.7

失业率 5.0% 5.0%

平均时薪(较前月) +0.3% 持平

每周平均工时 34.5 34.5

劳动力就业参与率 -- 62.6%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差430 逆差424

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 1月 增加0.55 增加2.28

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 65.9% 65.9%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差22 逆差19.9

出口(亿加元) 433 432.5

进口(亿加元) 456 452.4

1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 1月 -- 42.5

经季节调整PMI 50.0 49.9

2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加160 增加139.5

2月8日当周

2月8日(一)

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 -- 17.3

1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -- -19.6%

1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.3

2月9日(二)

1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 95.2

1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 12月 -- 543.1

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 12月 -0.2% -0.3%

趸售销售(较前月) -- -1.0%

2月10日(三)

1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 54.3

1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 47.2

1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 赤字140

2月11日(四)

1330 加拿大新屋价格指数 12月 -- +0.2%

2月12日(五)

1330 美国进口物价(较前月) 1月 -1.2% -1.2%

出口物价(较前月) -0.6% -1.1%

1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.1%

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 93.0 92.0

现况指数 -- 106.4

预期指数 -- 82.7

1500 美国企业库存(较前月) 12月 持平 -0.2%

2月15日当周

2月15日(一)

暂无重要经济数据公布

2月16日(二)

1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.0%

1330 美国纽约联储制造业指数 2月 -- 负19.37

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 -- 60

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 12月 -- 净流出32

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入384

2月17日(三)

1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 -- 114.9

建筑许可年率(万户) -- 120.4

1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -- -1.0%

(较前月) -- -0.2%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.3%

(较前月) -- +0.1%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%

(较前月) -- +0.2%

1415 美国工业生产(较前月) 1月 -- -0.4%

产能利用率 -- 76.5%

制造业产出(较前月) -- -0.1%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)

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