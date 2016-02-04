路透调查：分析师对澳元和新西兰元仍持悲观看法

路透悉尼2月4日 - 分析师对于澳元和新西兰元的前景依然持悲观看法，因全球经济成长疑虑仍存，大宗商品价格下滑，且美国与其它经济体央行政策分歧日益扩大。

有41位分析师参与的路透调查结果显示，预计澳元/美元 料在12个月后逐步跌至0.69美元，与上月预估一致。目前澳元报0.7162。

调查预估认为，澳元一个月后料报0.70美元，三个月和六个月后分别在0.69和0.68。

澳元在1月触及0.6827的七年低点，今年迄今累计下跌1.6%。

但澳洲公债收益率颇具吸引力，使澳元寻获支撑，尽管美国联邦储备理事会(美联储)开始收紧货币政策。

本周稍早，澳洲央行在今年首次政策会议上维持指标利率在2%的纪录低点不变，指因国内经济继续成长的前景尚可。

和往常一样，分析师对于澳元的看法分歧较大，预估值介于0.58-0.79美元。

另一项针对36位分析师的调查显示，预计新西兰元兑美元 虽将下滑，但仅仅是逐步下跌。预估一个月后汇率在0.6500美元，三个月后为0.6380，六个月和12个月后均为0.6230。

上周新西兰央行维持利率在2.5%不变，但表示可能不得不再度降息，因通胀率依然过低。(完)