路透调查：分析师对澳元和新西兰元仍持悲观看法

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透悉尼2月4日 - 分析师对于澳元和新西兰元的前景依然持悲观看法，因全球经济成长疑虑仍存，大宗商品价格下滑，且美国与其它经济体央行政策分歧日益扩大。
有41位分析师参与的路透调查结果显示，预计澳元/美元 料在12个月后逐步跌至0.69美元，与上月预估一致。目前澳元报0.7162。
调查预估认为，澳元一个月后料报0.70美元，三个月和六个月后分别在0.69和0.68。
澳元在1月触及0.6827的七年低点，今年迄今累计下跌1.6%。
但澳洲公债收益率颇具吸引力，使澳元寻获支撑，尽管美国联邦储备理事会(美联储)开始收紧货币政策。
本周稍早，澳洲央行在今年首次政策会议上维持指标利率在2%的纪录低点不变，指因国内经济继续成长的前景尚可。
和往常一样，分析师对于澳元的看法分歧较大，预估值介于0.58-0.79美元。
另一项针对36位分析师的调查显示，预计新西兰元兑美元 虽将下滑，但仅仅是逐步下跌。预估一个月后汇率在0.6500美元，三个月后为0.6380，六个月和12个月后均为0.6230。
上周新西兰央行维持利率在2.5%不变，但表示可能不得不再度降息，因通胀率依然过低。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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