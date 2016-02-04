《汇市简讯》美元兑韩元暂时守在1,200略上方

0434GMT * 美元兑韩元守在1,200略上方，多头在农历新年假期前陆续退出 * 汇价昨日一度创下趋势高位1,221；今日下跌20韩元或1.6% * 若重现前几晚纽约盘的表现，美元/韩元可能会来到1,190下方 * 在农历新年假期前市场交投淡静，任何走势都有可能出现 * 下周（作多美元的）共识交易将是有危险的 * 周五晚上的非农就业报告将是第一个阻力 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)