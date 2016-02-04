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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 12:48 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元暂时守在1,200略上方

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    * 美元兑韩元守在1,200略上方，多头在农历新年假期前陆续退出
    * 汇价昨日一度创下趋势高位1,221；今日下跌20韩元或1.6%
    * 若重现前几晚纽约盘的表现，美元/韩元可能会来到1,190下方
    * 在农历新年假期前市场交投淡静，任何走势都有可能出现
    * 下周（作多美元的）共识交易将是有危险的
    * 周五晚上的非农就业报告将是第一个阻力
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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